Гонщик пережил клиническую смерть после аварии на «Дакаре»

Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер пережил клиническую смерть после аварии на 11-м этапе ралли «Дакар». Об этом сообщает AD.

По информации издания, 48-летний Стравер не справился с управлением, врезался в дюну и сломал шейный позвонок. После аварии его сердце остановилось на десять минут. Прибывшим на место происшествия медикам удалось его реанимировать. Стравер был доставлен в больницу в критическом состоянии. Мотогонщик третий раз принимал участие в ралли «Дакар». Лучший его результат — 30-е место в общем зачете в 2019 году.