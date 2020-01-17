 
 
Январь 17th, 2020

Гонщик пережил клиническую смерть после аварии на «Дакаре»

Фото: @strebbel71

Мотогонщик из Нидерландов Эдвин Стравер пережил клиническую смерть после аварии на 11-м этапе ралли «Дакар». Об этом сообщает AD.

По информации издания, 48-летний Стравер не справился с управлением, врезался в дюну и сломал шейный позвонок. После аварии его сердце остановилось на десять минут. Прибывшим на место происшествия медикам удалось его реанимировать. Стравер был доставлен в больницу в критическом состоянии. Мотогонщик третий раз принимал участие в ралли «Дакар». Лучший его результат — 30-е место в общем зачете в 2019 году.

Category: Мир, Новости ﻿
Loading...
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>