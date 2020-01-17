Январь 17th, 2020

Германия рассмотрит возможность вывода «Северного потока-2″ из-под правил ЕС

Немецкие власти начали процедуру рассмотрения запроса дочерних компаний «Газпрома» о выводе газопровода «Северный поток» и недостроенного газопровода «Северный поток-2″ из-под действия Газовой директивы Евросоюза.

«Газпром» в лице своих дочерних компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подал соответствующие заявки к немецкому регулятору

Процедура рассмотрения была запущена 10 января относительно «Северного потока-2″ и 23 декабря прошлого года — по «Северному потоку».

В документах указывается, что полный вывод из-под правил директивы возможно только для трубопроводов, строительство которых были завершено до 23 мая 2019 года. Свое решение немецкий регулятор, как ожидается, примет до 24 мая.

Ранее в Еврокомиссии отметили, что исключение возможно только для газопроводов, завершенных до указанной даты: «Мы будем следить за тем, чтобы государства-члены ЕС применяли эти правила корректно», — заявил пресс-секретарь.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что «Северный поток-2″ не получит исключений из Евросоюза и должен соответствовать всем правилам ЕС.