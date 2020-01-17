Январь 17th, 2020

ЕС продолжит сотрудничество с Украиной несмотря на отставку Гончарука

Европейский Союз настроен и дальше сотрудничать с правительством Украины независимо от того, состоится ли отставка действующего его состава.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в комментарии Hromadske заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

«Мы — и я лично имею — очень хорошие рабочие отношения с правительством, с отдельными министрами. И в каком бы направлении ни развивались политические события, сотрудничество с правительством Украины будет продолжаться», — сказал посол.

Он уточнил, что новости об отставке премьер-министра не повлияют на отношения и сотрудничество между ЕС и украинским правительством.

«Внутренняя политика — это внутренняя политика. И в демократическом государстве это имеет большое значение. Что-то может произойти буквально за одну ночь. И это является лишь подтверждением жизнеспособности украинской демократии», — отметил Маасикас.