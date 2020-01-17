Январь 17th, 2020

Джессика Бил показала, какой она была в школе

До того как стать актрисой, Джессика Бил попробовала себя в качестве модели и даже снялась в нескольких рекламных роликах. Вчера 37-летняя звезда вспомнила об этом периоде своей жизни и поделилась в инстаграме архивным снимком.

Фотограф: «Вы можете попробовать еще раз, но, может, сядете как реальный человек?». Я: «Поняла»,

— посмеялась над собой Бил, подписав снимок, сделанный много лет назад, когда она была еще подростком.

Впрочем, поклонники актрисы отметили, что она всегда выглядит прекрасно, в том числе и на этом снимке.

Именно в то время я в тебя и влюбился.

Как такое возможно, что ты всегда просто шикарна?

Икона!

— прокомментировали они фото.

Не оставил без внимания снимок и супруг Джессики — 38-летний Джастин Тимберлейк. Он отметил, что его жена отлично справилась, и оставил ей влюбленный смайл. Похоже, Тимберлейк до сих пор чувствует вину за произошедший в прошлом году неприятный инцидент с его участием (напомним, тогда в сети появились снимки, на которых он держался за руки с актрисой Алишей Вейнрайт). Как говорят источники, Джессика до сих пор держит обиду на мужа, а он всячески пытается искупить свою вину, в том числе и такими нежными комментариями в инстаграме.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил