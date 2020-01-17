Январь 17th, 2020

Через месяц после расставания Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе

Возможно, на романтических отношениях 39-летнего Ченнинга Татума и 31-летней Джесси Джей рано ставить крест. Актер и певица хоть и расстались в конце прошлого года, но общаться не прекратили. Недавно их видели вместе в Лос-Анджелесе. Инсайдер рассказал прессе, что когда Джесси в городе, они с Ченнингом проводят время вместе.

Джесси даже снова была замечена с дочерью Ченнинга (шестилетней Эверли. — Прим. ред.). Они выглядели очень счастливыми. Джесси и Ченнинг, очевидно, друзья, но пока сложно точно сказать о возобновлении романтических отношений, — поделился сведениями информатор.

Ченнинг Татум и Джесси Джей

Поговаривали, что Джей и Татум расстались из-за занятости актера. После разрыва с бывшей женой, 39-летней Дженной Дьюэнн, Ченнинг максимально погрузился в работу и решил все свободное время посвящать единственной дочери.

Роман певицы и актера продлился чуть больше года. После появления в СМИ новости об их расставании Джесси опубликовала свой снимок с Ченнингом, поделившись с фолловерами грустными мыслями.

Ченнинг Татум

Джесси Джей