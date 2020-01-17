Брэд Питт стал лицом легендарного итальянского бренда

Голливудский актер и номинант на «Оскар-2020″ Брэд Питт, который не так давно стал лауреатом «Золотого Глобуса», сейчас переживает новую волну своей популярности.
Так, по сообщению издания WWD, 56-летняя звезда подписал контракт с легендарным итальянским брендом и стал лицом рекламной кампании «Весна-2020″.
На черно-белых снимках и видео, которые были опубликованы на Instagram-странице бренда, Питт позирует в классическом смокинге с бабочкой и светлой слорочці оригинального дизайна.
Питт заявил, что давно мечтал сотрудничать с маркой, чью одежду он часто выбирает для выхода в свет.
«Я всегда восхищался этим элегантным одеждой, над которым время не властно. Бренд воплощает в уникальность и отличное качество», — отметил Брэд.
Поклонники актера высоко оценили его новые снимки, а некоторые в нем увидели нового Джеймса Бонда.
«В этом смокинге ты выглядишь просто безумно. Кажется, новый актер на роль Джеймса Бонда найден», «Вау! Время не властно не над одеждой, а над тобой», «После развода ты только хорошеешь», — писали в комментариях пользователи.
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