Январь 17th, 2020

Брэд Питт стал лицом легендарного итальянского бренда

Голливудский актер и номинант на «Оскар-2020″ Брэд Питт, который не так давно стал лауреатом «Золотого Глобуса», сейчас переживает новую волну своей популярности.

Так, по сообщению издания WWD, 56-летняя звезда подписал контракт с легендарным итальянским брендом и стал лицом рекламной кампании «Весна-2020″.

На черно-белых снимках и видео, которые были опубликованы на Instagram-странице бренда, Питт позирует в классическом смокинге с бабочкой и светлой слорочці оригинального дизайна.

Питт заявил, что давно мечтал сотрудничать с маркой, чью одежду он часто выбирает для выхода в свет.

«Я всегда восхищался этим элегантным одеждой, над которым время не властно. Бренд воплощает в уникальность и отличное качество», — отметил Брэд.

Поклонники актера высоко оценили его новые снимки, а некоторые в нем увидели нового Джеймса Бонда.

«В этом смокинге ты выглядишь просто безумно. Кажется, новый актер на роль Джеймса Бонда найден», «Вау! Время не властно не над одеждой, а над тобой», «После развода ты только хорошеешь», — писали в комментариях пользователи.