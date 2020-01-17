Январь 17th, 2020

Брэд Питт познакомил своих детей с Энистон

Не так давно появились слухи о воссоединении голливудских актеров Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Знаменитости все чаще встречаются в компании общих знакомых и даже отдыхали в Мексике в один период времени, что не может не вызвать интерес публики к этой парочки.

Теперь же близко к звездам источник рассказала, что Брэд познакомил Дженнифер со своими детьми от Анджелины Джоли.

По словам анонима, 56-летний мужчина поинтересовался у Джен, готова ли она встретиться с его детьми, и она с радостью согласилась.

Конечно, к этому Брэд поговорил со своими потомками, которые также были против нового знакомства. Анджелина отнеслась к такому повороту событий спокойно (внешне), но на самом деле она очень переживает.

Инсайдер добавил, что Энистон удалось найти общий язык со всеми детьми Брэда и Анджелины, но наиболее всего она поразила 13-летнюю Шайло, которая даже сделала актрисе комплимент.

В какой-то момент Шайло сказала: «Кажется, папа счастлив с тобой». Это заставило Брэда пустить слезу. Он считает, что это было действительно очень мило.