Январь 17th, 2020

Астрономы обнаружили астероид, который регулярно бомбит Землю метеоритами (фото)

Астрономы определили, кто именно «уронил» яркий болид, который наблюдали жители Японии в конце апреля 2017 года. Метеороид, чья яркость в момент падения достигла уровня Венеры, оказался фрагментом астероида 2003 YT1. Он постепенно дробится и может отправить на Землю новые болиды, говорится в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

Яркий болид появился в небе над центральной частью главного японского острова Хонсю, примерно в районе города Киото, примерно в час ночи по местному времени 29 апреля 2017 года. Относительно медленный болид, чья яркость достигла −4,1 звездной величины, был зафиксирован 11 из 12 камер наблюдательной болидной сети SonotaCo. Благодаря этому удалось точно определить характеристики траектории болида, который пролетел около 70 километров, начал светиться на высоте около 89 километров и полностью сгорел, долетев до высоты 48 километров. По оценкам ученых, масса метеороида должна составлять около 29 грамм, размер — 2,7 сантиметра, а скорость в момент входа в атмосферу — 23,7 километра в секунду.

Траектория полета болида (красная стрелка) и наблюдательные станции болидной сети SonotaCo. Чтобы определить его происхождение, ученые из японской Национальной астрономической обсерватории под руководством Тосихиро Касуги (Toshihiro Kasuga) использовали так называемый критерий Саутворта-Хокинса (DSH), величина которого зависит от расстояния между орбитами двух тел в фазовом пространстве элементов траекторий — большой полуоси орбиты, эксцентриситета, наклонения и других. Чем меньше его значение, тем более схожи орбиты. В частности, астрономы относят к одному метеорному рою объекты, для орбит которых D-критерий не превышает 0,2 — то есть такие метеоры заведомо связаны общим происхождением от одной кометы.

Сопоставление с помощью этого критерия параметров траектории Киотского болида и околоземных астероидов позволило определить, что главный кандидат — астероид 164121 (2003 YT1). Критерий DSH для этих двух объектов оказался на два порядка ниже, чем требуется для «родственных» объектов — 0,0079.

Объект 2003 YT1 был открыт обзором Каталина и включен в число потенциально опасных (PHA), поскольку минимальное расстояние его орбиты от орбиты Земли (MOID) было 0,02 астрономической единицы, что меньше порогового значения для таких объектов — 0,05 астрономической единицы. Абсолютная звездная величина объекта (а значит и размер) — 16,2 — тоже проходила порог для опасных астероидов в 22.

Однако уже через год после открытия выяснилось, что этот астероид еще интереснее, чем думали ученые. В мае 2004 года радарные наблюдения с помощью телескопа Аресибо показали, что это не одиночный объект, а двойная система, которая состоит из главного объекта размером 1,1 километра и 200-метрового спутника. Спутник делает один оборот вокруг объекта примерно за 2,3 часа, а радиус его орбиты примерно 2,7 километра.

Радарное изображение астероида 2003 YT1 и его спутника, полученное с помощью радиотелескопа Аресибо

Связь астероида с Киотским болидом и наличие спутника указывают, что 2003 YT1 находится в стадии распада, на него действуют силы, которые могут его разрушить на несколько объектов, как это уже произошло в момент отделения спутника. Среди возможных механизмов, подрывающих целостность объекта, авторы исследования называют эффект Ярковского, давление излучения, фотодиссоциацию, испарение летучих веществ. В перспективе все эти процессы могут сделать объект серьезной угрозой для Земли.

«Потенциальный распад этого камня может быть опасным для земной жизни. Родительское тело 2003 YT1 может распасться и возникшие в процессе новые астероиды могут упасть на Землю в течение 10 миллионов лет», — говорит Касуга, чьи слова приводятся на сайте обсерватории.