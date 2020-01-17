Январь 17th, 2020

Археологи нашли станцию по переработке мусора, которой 3000 лет

Археологи нашли станцию по переработке мусора, которой 3000 лет.

Открытие было сделано на археологическом объекте Сарук Аль-Хадид — одном из самых важных объектов железного века в ОАЭ и на всем Аравийском полуострове.





Археологи обнаружили в Саудовской Аравии доказательства того, что древние люди практиковали переработку отходов еще около 3000 лет назад.

Команда исследователей обнаружила около 2600 медных, бронзовых и железных предметов на археологическом объекте Сарук аль-Хадид в современном Дубае. Там же были обнаружены обломки керамических сосудов.

Ученые определили, что несколько тысяч лет назад жители этого места не выбрасывали разбитые керамические емкости, а лишь слегка модифицировали их и использовали в качестве инструментов для производства различных изделий из металла: оружия, украшений, культовых и магических предметов.

Сарук аль-Хадид

Предыдущие исследования показали, что люди изготавливали металлические предметы в Сарук аль-Хадид около 4000 лет назад. Этот объект был обнаружен в 2002 году правителем Дубая шейхом Мохаммедом ибн Рашидом аль Мактумом, когда он летел на своем вертолете над пустыней Руб аль-Хали.

Правитель заметил, что рисунок песчаных дюн в одном из районов пустыни принял необычную форму. Он также обнаружил многочисленные черные камни, разбросанные между дюнами.

Шейх сообщил о наблюдениях ученым, которые определили, что камни сформировались из шлака — побочного продукта, появляющегося в процессе плавки металла.

По словам исследователей, большое количество этих камней свидетельствует о том, что производство металла на объекте происходило в огромных масштабах. Сейчас Сарук аль-Хадид находится посреди пустыни, но в древние времена этот район мог быть оазисом с обильной растительностью и даже озерами. Дополнительные исследования еще будут проводится.

Сарук Аль-Хадид является одним из самых важных археологических объектов железного века в Объединенных Арабских Эмиратах и на всем Аравийском полуострове.

Этот важный центр торговли и металлургии процветал между 1100 и 600 гг. до н.э.

Предметы, обнаруженные в Сарук аль-Хадиде, свидетельствуют о том, что здешние жители установили связи с другими цивилизациями древнего мира, в том числе с Месопотамией, Индией и Египтом.

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