Араб решил посадить оливы и разрушил акведук 2000-летней давности

Акведук, подававший воду из источников Гуш-Эциона в бассейны Соломона полностью разрушен.
Местный араб, решивший посадить новую оливковую рощу, пригнал трактор и бульдозер, которые полностью уничтожили древний акведук возрастом в 2000 лет. Акведук, идущий от Гуш-Эциона до Иерусалима считается одним из важнейших инженерных проектов эпохи Второго Храма. Чтобы доставить воду из этого района к бассейнам Соломона, а оттуда в Иерусалим, были построены акведуки, которые были спроектированы с точным небольшим уклоном.
Бассейны Соломона расположены в пяти километрах от Бейт-Лехема. Они состоят из трех открытых емкостей прямоугольной формы. Каждая емкость имеет 100 метров в длину, 65 метров в ширину и 10 метров в глубину.
Отметим, что этот древний канал считался одним из наиболее важных и прогрессивных инженерных сооружений периода Второго Храма: доставлявший воду в столицу Иудеи, он был спроектирован с мягким и поразительно-точным уклоном.
Древние инженеры-планировщики системы водоснабжения выбрали для прокладки канала северную часть Хевронского нагорья (как раз район Гуш-Эциона) из-за того, что эта область географически находится выше Иерусалима, и славится многочисленными источниками ключевой воды, которые не пересыхают в течение всего года; кроме того, столь подходящая местность была максимально близко расположена к столице Иудеи.
Древний водный канал перед разрушением (צילום: שומרים על הנצח)
В трактате «Шкалим» (второй раздел Мишны, являющееся частью Талмуда) – посвященного сбору обязательного подушного налога на нужды Храма, – говорится, что содержание этого важного водяного сооружения финансировалась из средств, оставшиеся от половины шекеля, ежегодно собираемого со всех евреев, живущих в то время в стране.
Более того, высеченный в скальной породе канал протяженностью во многие мили, полегал к водосборным бассейнам, и действовал от периода Второго храма до Шестидневной войны (!).
Однако, «благодаря» предприимчивому, но совершенно равнодушному к чужому историческому наследию арабу-садоводу, мы больше никогда не увидим этот канал…
«Реальность разрушения древностей в Ие”Ша и долине реки Иордан стало обычным делом: каждый по своему усмотрению использует наше древнее культурное и историческое наследие», — с вполне понятным огорчением говорит Меель.
«Пришло время изменить эту реальность, и продвигать реализацию Национального плана по спасению объектов нашего наследия, пока не стало слишком поздно», — призывает он.
https://cursorinfo.co.il/all-news/arab-reshil-posadit-olivy-i-razrushil-akveduk-2000-letnej-davnosti/
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