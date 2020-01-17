Араб решил посадить оливы и разрушил акведук 2000-летней давности

Местный араб, решивший посадить новую оливковую рощу, пригнал трактор и бульдозер, которые полностью уничтожили древний акведук возрастом в 2000 лет. Акведук, идущий от Гуш-Эциона до Иерусалима считается одним из важнейших инженерных проектов эпохи Второго Храма. Чтобы доставить воду из этого района к бассейнам Соломона, а оттуда в Иерусалим, были построены акведуки, которые были спроектированы с точным небольшим уклоном.

Бассейны Соломона расположены в пяти километрах от Бейт-Лехема. Они состоят из трех открытых емкостей прямоугольной формы. Каждая емкость имеет 100 метров в длину, 65 метров в ширину и 10 метров в глубину.

Отметим, что этот древний канал считался одним из наиболее важных и прогрессивных инженерных сооружений периода Второго Храма: доставлявший воду в столицу Иудеи, он был спроектирован с мягким и поразительно-точным уклоном.

Древние инженеры-планировщики системы водоснабжения выбрали для прокладки канала северную часть Хевронского нагорья (как раз район Гуш-Эциона) из-за того, что эта область географически находится выше Иерусалима, и славится многочисленными источниками ключевой воды, которые не пересыхают в течение всего года; кроме того, столь подходящая местность была максимально близко расположена к столице Иудеи.

Древний водный канал перед разрушением (צילום: שומרים על הנצח)

В трактате «Шкалим» (второй раздел Мишны, являющееся частью Талмуда) – посвященного сбору обязательного подушного налога на нужды Храма, – говорится, что содержание этого важного водяного сооружения финансировалась из средств, оставшиеся от половины шекеля, ежегодно собираемого со всех евреев, живущих в то время в стране.