Найдены каши, которые лечат печень без лекарств

Стоит включать их в свой ежедневный рацион. Печень важный орган нашего тела, который очищает и фильтрует кровь. От ее работы зависит здоровье всего нашего организма. Об этом пишет польская газета Zdorovize.
Неполадки в работе печени появляются если есть все время жирную и острую пищу, питаться полуфабрикатами и фастфудом, злоупотреблять вредными привычками, употреблять лекарства, разрушающие печень.
Если печень необходимо восстановить и очистить, стоит обратить внимание на каши и включать их в свой ежедневный рацион.
Овсянка
Вместо овсяных хлопьев быстрого приготовления, стоит приобрести овсянку в цельнозерновом виде. Овсяная крупа богата клетчаткой и минералами, которые помогают печени быстрее очиститься и восстановится.
Пшенка
Пшенка содержит витамины и микроэлементы. Если есть пшенку каждый день: сосуды укрепятся, нормализуется ЖКТ и печень восстановится.
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