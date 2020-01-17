Январь 17th, 2020

Путин становится царем и говорится восстановить империю — Пионтковский

Путин становится царем и говорится восстановить империю. Также под угрозой все ближайшие соседи России — Польша, Украина, Белорусь и Прибалтика.

15 января в ходе ежегодного обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил вынести на референдум поправку в конституцию об ограничении числа президентских сроков, чтобы получить народное одобрение на «мандат пожизненного правителя» и начать наступление на Украину, Беларусь и страны Балтии. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

«Я удивлен, почему российские СМИ так бурно обсуждают вчерашние события. Путин окончательно заявил, что будет пожизненным властителем России. Как будет называться его должность – президент, генеральный секретарь или как-то еще, – неважно. Важно его заявление, что он никуда не уйдет. Но это и так было ясно большинству населения. Поэтому никакой новости тут нет. Я как раз считаю, что он останется на должности президента. Еще один важный момент – к чему такая поспешность? До 2024 года он законный президент. И до него еще дожить надо. С чего такая паника? Мне кажется, что для него референдум – это некое всенародное одобрение. И именно на него Путин будет ссылаться во время внешнеполитических авантюр, которые он готовит. А готовит он их после обряда победобесия в Москве 9 мая. Все сроки сходятся – и 9 мая, и референдум», – сказал Пионтковский.

Он считает, что Путин планирует усилить давление на президента Украины Владимира Зеленского и его белорусского коллегу Александра Лукашенко.

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