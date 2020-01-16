Январь 16th, 2020

Всплыли новые версии трагедии на перевале Дятлова

Исследователь выдвинул новую версию гибели туристов на перевале Дятлова 60 лет тому. За словам кандидата в мастера спорта по спортивному туризму Антона Тихомирова, причиной гибели группы туристов могли быть военные учения, которые проходили в том месте.

Тихомиров предполагает, что это могли быть либо учения спецназа, либо специального отряда по ловле сбежавших из лагеря усиленного режима, который является неподалик.Так можно объяснить то, что среди вещей туристов было найдено неизвестный фотоаппарат и две военные обмотки, которые использовали конвойные войска.

Антон Тихомиров также указывает на характер травм в части погибших, указывающий на то, что их наносили профессионалы, которые знают, как калечить человека, чтобы через некоторое время он погиб.

Впрочем, эта версия не единственная. Интересную информацию обнародовал завотделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов.

Медик уверен, что группу туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году на Урале погубили ядовитые испарения. Николай Тарасов также отметил, что первыми из группы Дятлова погибли крепкие туристы, а остальные сняли с мертвых одежду в надежде согреться. Российский эксперт напомнил, что первыми погибли Юрий Дорошенко и Григорий Кривонищенко. Именно с них сняли одежду живые туристы, пытаясь обогреться в горах. Этот факт, по мнению Тарасова, подтверждает версию об отравлении ядовитыми испарениями.

«Это были здоровые ребята, трудно поверить, что они первыми погибли от переохлаждения. Скорее всего, Дорошенко нос кого-то на пути от палатки и поэтому больше других вдохновлялся ядовитыми парами. Или у него была повышенная чувствительность или непереносимость таких веществ «, — заявил он.

И все же, по мнению российского медика, для установления истинной причины гибели туристов на перевале Дятлова необходима комплексная экспертиза с участием гигиенистов, токсикологов и гидрометеорологов.