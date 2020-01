Январь 16th, 2020

Все обвинители Кевина Спейси в домогательствах умерли или покончили жизнь самоубийством (видео)

В 2017–ом известного актера Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах, после чего актер потерял контракт на ведущую роль в популярном ТВ шоу House of Cards, его роль была полностью вырезана из фильма «Все деньги мира», фильм перемонтирован с другим актером, после чего актер не получал предложений о съемках в фильмах и ТВ сериалах.



В мае 2019–го, один из обвинителей, Линда Кулкин, погибла в автокатастрофе.



В июле 2019–го суд признал актера невиновным по основному обвинению (основная улика — телефон с смс с описанием произошедшего бесследно исчез). Актер также выиграл гражданский суд, а позже в октябре после смерти от рака другого обвинителя, против актера закрыли последнее криминальное дело о сексуальных домогательствах.



В конце года Кевин Спейси опубликовал видео с рождественским поздравлением, в котором загадочным голосом призывает не отвечать на атаки врагов, а неожиданно для них убивать их с помощью вежливости и добродушия, либо убивать вежливо, перевод неоднозначен: kill them with kindness. В конце ролика играет драматическая музыка.





ссылка на ютуб



На следующий день после опубликованного видео, покончил жизнь самоубийством третий обвинитель актера, экс супруг норвежской принцессы Марты Луизы, Ари Бен.



«kill them with kindness» — это устойчивое, близкое выражению «побеждать добром».