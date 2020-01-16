Январь 16th, 2020

В Судане произошел неудачный бунт подавленный не без участия ЧВК “Вагнер”

Итак, переворот, устроенный Национальной службой разведки и безопасности Судана (NISS) был подавлен суданской армией и силами быстрого реагирования RSF.

И если честно, то насколько оперативно был подавлен бунт “разведчиков” суданской армией, не отличающейся особой оперативностью и слаженностью в своих действиях, возникает мысль, что в этих самых действиях могла принимать участие третья сторона.

Ведь если уж на чистоту, то NISS это структура, руководство которой поддерживало Омара аль-Башира, отстранённого в прошлом году от власти. После этого начались сокращения в разведке, которые не устраивали высших чинов структуры. И Бунт носил вполне спланированный характер с занятием позиций не только в штаб-квартире структуры, но и значительной части баз Национальной службы разведки и безопасности Судана.

А потому оперативность подавления бунта, не гражданского, а по сути, военного, структуры имеющей помимо всего прочего доступ к разведданным по стране, наталкивает на мысль об участии в этом самом подавлении структуры на то обученной куда лучше суданских вояк.