В Судане произошел неудачный бунт подавленный не без участия ЧВК “Вагнер”

Итак, переворот, устроенный Национальной службой разведки и безопасности Судана (NISS) был подавлен суданской армией и силами быстрого реагирования RSF.
И если честно, то насколько оперативно был подавлен бунт “разведчиков” суданской армией, не отличающейся особой оперативностью и слаженностью в своих действиях, возникает мысль, что в этих самых действиях могла принимать участие третья сторона.
Ведь если уж на чистоту, то NISS это структура, руководство которой поддерживало Омара аль-Башира, отстранённого в прошлом году от власти. После этого начались сокращения в разведке, которые не устраивали высших чинов структуры. И Бунт носил вполне спланированный характер с занятием позиций не только в штаб-квартире структуры, но и значительной части баз Национальной службы разведки и безопасности Судана.
А потому оперативность подавления бунта, не гражданского, а по сути, военного, структуры имеющей помимо всего прочего доступ к разведданным по стране, наталкивает на мысль об участии в этом самом подавлении структуры на то обученной куда лучше суданских вояк.
Напомню, что протесты в Судане в 2018-2019 подавлялись, в том числе и при поддержке ЧВК “Вагнер”, о чем писала британская газета Times. Что примечательно, наёмники ЧВК “Вагнер” обучали спецназ NISS, который так же был задействован в подавлении протестов. Но именно через NISS и была слита информация в открытые источники, подтверждающее присутствие и род деятельности российских наёмников в Судане.
А потому, своего рода, “вагнеровцы” вернули суданским разведчикам “должок” посодействовав подавлению их бунта на корню.
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