Январь 16th, 2020

В Кабмине признали — президент Зеленский страшно тупой (аудиопрослушка)

В новой прослушке о том, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому.









«У нас будет дыра в бюджете в 100 миллиардов гривен»

«У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов»

«Новый сильный президент бла-бла-бла — надо показывать и говорить чтобы эта история выглядела очень реалистично»

«Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там»

«Я полный профан в экономике».





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«Надо подумать, как мы это срежиссируем»

«Ответа на вопрос как мы с этим справимся сейчас нету»

«Ухандохали экономику. При крепких хозяйственниках был рост 4,6, пришли соросята — растёт 2 и вниз»

«Создаётся впечатление, что ситуация неконтролируемая. Что мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас их реально нет»

«По бюджету я не понимаю как правильно, решения нету»

«Платёжный баланс изменился… У нас покупка в прошлом году была 1,4 милларда, а сейчас почти 6″