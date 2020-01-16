 
 
Январь 16th, 2020

В Кабмине признали — президент Зеленский страшно тупой (аудиопрослушка)

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В новой прослушке о том, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к «тупому президенту» Зеленскому.




«У нас будет дыра в бюджете в 100 миллиардов гривен»
«У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов»
«Новый сильный президент бла-бла-бла — надо показывать и говорить чтобы эта история выглядела очень реалистично»
«Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там»
«Я полный профан в экономике».


ссылка на ютуб

«Надо подумать, как мы это срежиссируем»
«Ответа на вопрос как мы с этим справимся сейчас нету»
«Ухандохали экономику. При крепких хозяйственниках был рост 4,6, пришли соросята — растёт 2 и вниз»
«Создаётся впечатление, что ситуация неконтролируемая. Что мы не понимаем, у нас нет планов. А у нас их реально нет»
«По бюджету я не понимаю как правильно, решения нету»
«Платёжный баланс изменился… У нас покупка в прошлом году была 1,4 милларда, а сейчас почти 6″

Tags: | Category: Общество, Политика, Статьи, Экономика ﻿
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