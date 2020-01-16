Январь 16th, 2020

В древнейшей египетской пирамиде обнаружен ход в иной мир

В пирамиде Джосера, которая считается древнейшей, обнаружили пути в загробный мир. Польские археологи пришли к выводу, что такое назначение было Сухой ров — прямоугольный открытый тоннель, вырубленный в скале вокруг монументального строения.

По мнению ученых, это своего рода трехмерная модель путешествия из реальной жизни в царство теней.

Во время раскопок они обнаружили низкие горизонтальные коридоры. Один из них упирался в небольшое помещение, где лежало старое ритуальное копье с изображениями змей.

Вероятно, это оружие было защитить душу фараона или, наоборот, символизировала опасности, ждущие ее в потустороннем мире.

Ученые не исключают, что рядом могут скрываться и другие тоннели, которые пока не удалось обнаружить.

Пирамида Джосера была построена ориентировочно в 2650 году до нашей эры. Для ее строительства впервые в истории Египта использовались массивные каменные блоки. Во внутренней камере похоронили не только самого фараона, но и его семью.