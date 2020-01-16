Январь 16th, 2020

Устройство и принцип действия лавовой лампы

Когда дети боятся засыпать без освещения, перед родителями становится необходимость выбора ночника. Покупать модели с детским дизайном мало кому хочется: ребенок вырастет, светильник станет ненужным, а использовать его в интерьере практически невозможно. Другое дело — лавовая лампа. Настоящее украшение, которое отлично впишется в любой интерьер и точно понравится малышу.

Лава лампы появились в продаже около десятилетия назад. Но это не мешает им быть востребованными и сегодня. Взрослым и детям нравится наблюдать, как внутри светильника движется жидкость с пузырьками, за счет которой и появляется свет.

Как же устроен лавовый светильник? Прибор состоит из основных элементов:

стеклянный цилиндр, служащий контейнером для жидкости. От него зависит форма лампы. Чаще всего это продолговатая капсула, песочные часы или ровная колба;

аппаратное средство служит основой для расположения всех функциональных деталей: провода, лампочки, при необходимости — регулятор температуры. Обычно изготавливается из керамики с прокладочным материалом для уплотнения;

источником тепла обычно выступает лампа накаливания. Флуоресцентные лампочки не подходят, поскольку они не излучают нужное количество тепла. От правильного подбора лампочки также зависит, будет ли перегреваться светильник;

жидкие компоненты — вода, минеральные масла и глицерин. Благодаря их взаимодействию и получается эффект лавы. Также могут быть различные добавки для нужного цвета или аромата, увеличения скорости нагрева.

Принцип действия устройства очень простой: нужно включить прибор в розетку, начнется нагрев, а под действием температуры жидкие компоненты взаимодействуют между собой и движутся. Свет лав-лампы приглушенный. Подходит для ночника или легкого освещения в комнате.

Во время работы светильника в цилиндре образуются яркие крупные пузыри. Если они становятся мелкими, а внизу цилиндра появляется осадок из парафина — устройство перегрелось. В таком случае прибор нужно выключить и дать ему остыть минимум 40 минут. Если произошла подобная ситуация, скорее всего лампочка, установленная в приборе, слишком горячая. Нужно заменить ее на другую, и тогда вы сможете использовать прибор дольше.

Как выбрать лава-лампу?

Основными критериями выбора, которыми обычно руководствуются люди, являются размер и цвет. Размер светильника стоит выбирать исходя из собственных предпочтений и места, где будет размещен прибор. А определяясь с цветом, лучше всего опираться на влияние разных красок на организм человека.

Для детской подойдет модель с синей и желтой жидкостью. Эти цвета не раздражают психику. Красный повышает продуктивность и наполняет энергией. Такие варианты устанавливают в клубах или на рабочем столе. Фиолетовый — благородный оттенок, сочетающий в себе свойства красного и синего цвета. Зеленый успокаивает. Отличный вариант для спальни или гостиной.

Кроме цвета, есть и другие параметры:

материал цилиндра — выбирайте плотное оргстекло;

материал арматуры — керамика или металл;

тип цоколя — от него зависит выбор лампы накаливания.

Выбрать долговечный прибор бывает сложно, ведь это во многом зависит от качества парафина и масла. Чтобы не пришлось выбросить светильник, рекомендуем не полениться и поискать разборные приборы с возможностью замены жидкости.

Обратите внимание, что лавовые ночники нельзя держать под прямыми солнечными лучами. Под их действием парафин выцветает, и эффект лавы становится практически незаметным.

Лавовая лампа — идеальный вариант для детского ночника и функционального декора, который отлично впишется в современный интерьер.

Источник: каталог товаров и услуг Satom.ru