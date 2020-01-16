Трамп и Эрдоган обговорили катастрофу боинга МАУ

Президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и Иране
Об этом сообщил представитель Белого дома, передает УНИАН.
Он рассказал, что в ходе телефонного разговора главы государств обсудили сбит Ираном самолет «Международных авиалиний Украины». В связи с этим они выразили недовольство лидерами в Тегеране, сообщил представитель американской администрации.
Кроме этого Трамп и Эрдоган затронули тему протестов в Иране. Президенты также обсуждали развитие ситуации в Ливии за несколько дней до международной конференции в Берлине, которая будет посвящена ливийском урегулированию. Саммит состоится 19 января.
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