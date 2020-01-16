Январь 16th, 2020

Тимошенко: «Всю теперешнюю власть надо менять»

Председатель парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает за смену не только правительства, но и всей власти за «ее некомпетентность».

Тимошенко прокомментировала распространенные накануне аудиозаписи якобы разговоров премьера Алексея Гончарука. По ее мнению, в настоящее время не имеет значения, отправит президент Зеленский премьера в отставку или нет. «От непрофессионализма нынешней власти Украины спасет только полная ее замена».

«Здесь не вопрос, как теперь они будут переставлять стулья — снимать Гончарука или нет, что они будут делать с правительством. Эту власть нужно немедленно менять всю — от некомпетентного президента до каждого некомпетентного чиновника, которого он привел с собой. А также депутатов, которые голосуют за продажу земли, возвращение игорного бизнеса, уничтожение малого и среднего предпринимательства. Их всех надо немедленно убирать.

Страна эмоционально, основываясь на сериале «Слуга народа», отдала свою жизнь в руки некомпетентным профанам … Пусть они возвращаются в свой бизнес, в свои 95-е кварталы и не отравляют жизнь Украины «.

Согласно украинскому законодательству, вопрос об отставке правительства нельзя рассматривать в течение года с момента утверждения программы деятельности Кабмина. Таким образом, правительство Гончарука имеет иммунитет до октябрю 2020 года.