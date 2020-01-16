Январь 16th, 2020

Стала известна причина изменений во внешности Адель

Популярная британская певица поражает поклонников стремительным похудением. Причиной таких радикальных изменений во внешности Адель стало совсем болезненный развод с мужем, как предполагали в сети. Звезда решила позаботиться о своем здоровье, чтобы стать лучшей мамой для своего единственного сына.

Последние фотографии знаменитости с отдыха на Карибских островах стали настоящим шоком для ее поклонников. Трудно не заметить, что когда пышнотелая Адель изменилась до неузнаваемости. Она начала активные занятия спортом и теперь придерживается правильного питания. Однако, как сообщили инсайдеры изданию People, певица отнюдь не было цели избавиться от лишних килограммов.

Адель действительно дтримуеться фитнес-режима, однако физические нагрузки она не любит. Тренер исполнительницы заметила, что главную роль в трансформациии тела сыграла именно диета. Знаменитость потребляет продукты, богатые таким антиоксидантом, как резвератрол, а также снижает калорийность на 20%.

«В какой-то момент она осознала, что чувствует себя не очень хорошо. Она понимала, что хочет что-то изменить, чтобы быть здоровой мамой для своего сына Анджело. Во время похудения целью Адель было стать как можно здоровее. Это никогда не касалось потери килограммов ради красоты», — отметили инсайдеры.