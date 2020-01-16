Январь 16th, 2020

США и Китай подписали новое торговое соглашение

США и Китай подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров. Об этом сообщает Reuters.

На церемонии, которая состоялась в Белом доме, подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Соглашение подразумевает увеличение импорта из США в Китай на 200 миллиардов долларов в течение двух лет, а также сокращение некоторых американских пошлин на товары из Китая.

При подписании Трамп также сообщил, что намерен посетить Китай «в не слишком отдаленном будущем».

Торговые споры между США и Китаем ведутся на протяжении последних двух лет. Они начались с того, что Трамп обложил дополнительными пошлинами китайские товары — в ответ на это Пекин предпринял аналогичные шаги.

Переговоры об урегулировании ситуации велись с 2018 года, но летом 2019 года были остановлены по инициативе Трампа. В декабре, однако, сторонам все же удалось договориться.

Обсуждение второй фазы торгового соглашения должно начаться сразу после подписания первого документа. В ходе второго этапа планируется согласовать дальнейшее снижение пошлин.