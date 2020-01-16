Январь 16th, 2020

Селена Гомес отметила выпуск нового альбома

Новый год для 27-летней Селены Гомес начался с мажорной ноты — певица выпустила первый за четыре года альбом и новый видеоклип, представила новый фильм со своим участием и стала героиней популярного телевизионного шоу. Эту череду важных в ее жизни событий певица вчера продолжила на вечеринке во флагманском магазине Puma в Нью-Йорке — там звезда отпраздновала выход новой пластинки и встретилась со своими поклонниками.

Магазин Puma для этого был выбран не случайно — Гомес давно сотрудничает со спортивной маркой и является ее лицом.

На публике Селена появилась в брючном черно-белом костюме от Toteme, состоящем из свободных брюк длиной чуть выше щиколотки и рубашки oversize. Кроссовки от Puma завершили ее look. Ярким акцентом в ее образе стали крупные белые серьги и темная помада. Сменила звезда и прическу — теперь она все чаще носит челку.

Селена Гомес с поклонницей

Работа над новым альбомом Селену, кажется, ничуть не утомила. Напротив, она полна сил и уже даже заинтриговала поклонников новой песней, которая не вошла в пластинку. По словам Гомес, она называется Boyfriend, из чего те сделали вывод, что звезда посвятила ее своему бывшему возлюбленному Джастину Биберу.