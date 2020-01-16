Россиянам будут отключать интернет 4 раза в год

Учения по запуску в России «суверенного рунета», впервые проведенные в декабре прошлого года, повторятся еще четыре раза в 2020 году, следует из приказа Минкомсвязи, которое руководит мероприятиями при участии крупнейших провайдеров и силовиков.Учения, целью которых декларируется «обеспечение устойчивого, безопасного и целостного функционирования» интернета, будут проводиться в конце последнего месяца месяца каждого квартала.

20 марта планируется отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS, говорится в графике учений на сайте Минкомсвязи.

Речь идет о том, чтобы блокировать установку связи с сайтами (с использованием dns) даже если этот запрос будет зашифрован (через https).

20 июня Рунет будут тестировать на устойчивость к отключению отдельных фрагментов сетей связи, например, из-за внешних воздействий природного и техногенного характера.

На третьем этапе — 20 сентября — будет проводиться тработка противодействия атакам с использованием уязвимостей узкополосных сетей Интернета вещей.

Последние учения года — 20 декабря — сфокусируются на противодействии атакам с использованием уязвимостей протокола BGP.

Первый раунд учений с участием «Ростелекома», Tele2, «Мегафона», «Вымпелкома», МТС, «Лаборатории Касперского», а также ФСБ и ФСО, состоялся 23 декабря 2019 года. Провайдеры должны были отработать «навыки <…> (и) приемы по обеспечению устойчивости, безопасности функционирования на территории Российской Федерации информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сети связи общего пользования», а силовики — перехват абонентского трафика, раскрытие информации об абоненте и блокировку услуг связи для него.

На фоне учений временные перебои в работе интернета наблюдались в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Коломне, Кисловодске, Воронеже и Копейске. На сложности с доступом или потерю связи жаловались клиенты Tele2, «Билайна» и Yota, «Ростелекома», RiNet и «Мегафона», а также ряда региональных провайдеров.