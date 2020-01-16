Постаревшую Николь Кидман поймали в бикини

Австралийская актриса Николь Кидман всегда вызывала много вопросов у поклонников из-за своей внешности. Несколько лет назад знаменитость публично призналась, что делала себе уколы красоты, которые испортили не только ее естественную красоту, но и создали проблемы со здоровьем.
С тех пор бывшая жена Тома Круза ведет здоровый образ жизни и наотрез отказывается делать себе косметические процедуры, подобные тем, с которыми она сталкивалась ранее.
Сейчас Николь активно занимается спортом, придерживается правильного и сбалансированного питания, и результат радует не только ее, но и окружающих, которые просто не могут поверить своим глазам, потому что в свои 52 года актриса выглядит просто великолепно.
Так, в СМИ попали фотографии, на которых Кидман появилась в голубом бикини с высокой талией — этой фигурке может позавидовать каждая. Купальник лишь подчеркнул все прелести женщины, не скрыв при этом стальной пресс звезды.
Актриса наслаждалась пляжным отдыхом с мужем Китом Урбаном, который также находится в прекрасной физической форме.
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