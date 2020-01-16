Названа истинная причина смерти Александра Македонского





Греческие историки изучили историю болезни македонского полководца и завоевателя.

Ученые из университета Аристотеля в Греции тщательно проанализировали исторические источники, упоминавшие о состоянии здоровья Александра Македонского в течение жизни, а также о его последних днях.

В итоге исследователи пришли к выводу, что Македонский умер из-за сепсиса (системная воспалительная реакция в ответ на местный инфекционный процесс), к которому привел панкреонекроз.

Панкреонекроз — наиболее тяжелое осложнение панкреатита (воспаление поджелудочной железы), который поражает в основном трудоспособных мужчин. В основе панкреонекроза лежит сбой механизмов внутренней защиты поджелудочной железы от разрушающего действия панкреатических ферментов. Фактически, поджелудочная железа переваривает сама себя

По данным исследователей, к острому заболеванию привела желчнокаменная болезнь и пристрастие Македонского к тяжелой пище и алкоголю.