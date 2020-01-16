 
 
Январь 16th, 2020

Названа истинная причина смерти Александра Македонского



Греческие историки изучили историю болезни македонского полководца и завоевателя.
Ученые из университета Аристотеля в Греции тщательно проанализировали исторические источники, упоминавшие о состоянии здоровья Александра Македонского в течение жизни, а также о его последних днях.
В итоге исследователи пришли к выводу, что Македонский умер из-за сепсиса (системная воспалительная реакция в ответ на местный инфекционный процесс), к которому привел панкреонекроз.

Панкреонекроз — наиболее тяжелое осложнение панкреатита (воспаление поджелудочной железы), который поражает в основном трудоспособных мужчин. В основе панкреонекроза лежит сбой механизмов внутренней защиты поджелудочной железы от разрушающего действия панкреатических ферментов. Фактически, поджелудочная железа переваривает сама себя

По данным исследователей, к острому заболеванию привела желчнокаменная болезнь и пристрастие Македонского к тяжелой пище и алкоголю.

Category: Мир, Новости ﻿
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