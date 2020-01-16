Январь 16th, 2020

Лилия Ребрик рассказала, что подарила дочери на день рождения

Ведущая программы «Утро с Украиной» на телеканале «Украина», актриса Лилия Ребрик,призналась, что ее старшая дочь, 7-летняя Диана, уже знает цену деньгам. Популярная телеведущая рассказала, как они с мужем Андреем Диким приучают дочь к финансовой грамотности и на подарок «сбрасываются» вместе с бабушками и дедушками.

По словам Лилии Ребрик, ее старшая дочь Диана — модница. Она сама выбирает, что хочет надевать, и все время стремится придумать какое-то «более идеальное» сочетание. Но сильно баловать детей ведущая телеканала «Украина» не спешит — 7-летняя Диана уже знает , как рационально распоряжаться финансами.

«Как человек, который уже зарабатывает, а Диана снялась в нескольких сериалах , знает деньгам цену и не разбрасывается ими. Если что-то понравилось, сначала спрашивает, сколько это стоит. Потом взвешивает, дорого или нет, и принимает решение. Не хватает своих сбережений? Начинает собирать. Иногда мне становится ее жалко, я готова просто взять и купить то, на что Диана собирает. Но Андрей останавливает меня — мол, если она хочет собрать нужную сумму, лучше ей материально помочь «, — рассказала Лилия Ребрик.

На день рождения дочь телеведущей захотела iPhone, но не новой модели. На новый телефон родители сбрасывались вместе с бабушками и дедушками.

«Диана сама попросила подарить ей деньги. Причем не на десятую или одиннадцатую модель, как сейчас у детей принято. Я ей сказала:» Дианочка, когда тебе было 6 лет, ты ходила с iPhone 6, а в семь лет должен быть iPhone 7 » . Сработало! Считаю, сильно баловать детей не надо. Кстати, у Дианы есть и кнопочный телефон, который ей выдаем в качестве наказания (иногда даже на пару недель), если не справляется со своими обязанностями. у нее же сейчас сложный переходный период, всякое бывает. Хотя, по большому счету, она, конечно, большая умница «