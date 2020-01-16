Январь 16th, 2020

Кейт Бланшет станет главой жюри на Венецианском фестивале

Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит международное жюри главного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом 16 января объявила дирекция Венецианского биеннале.

«Актриса и продюсер Кейт Бланшетт будет председательствовать в международном жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля с 2 по 12 сентября 2020 года, которое присудит Золотого льва за лучший фильм и другие официальные награды», — говорится в сообщении.

Решение было принято 10 января Советом Биеннале под председательством Паоло Баратта.

Были отмечены также личные заслуги актрисы.

«Кейт Бланшетт — больше чем просто икона современного кино, которое снимают самые режиссеры последнего двадцатилетия. Ее вклад в искусство, общественная жизнь, защиту окружающей среды, отстаивание роли женщин в индустрии кино, где все еще превалируют предрассудки, достойны уважения всего общества », — заявил художественный руководитель фестиваля, Альберто Барбера.