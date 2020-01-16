Кейт Бланшет станет главой жюри на Венецианском фестивале

Австралийская актриса Кейт Бланшетт возглавит международное жюри главного конкурса Венецианского кинофестиваля. Об этом 16 января объявила дирекция Венецианского биеннале.
«Актриса и продюсер Кейт Бланшетт будет председательствовать в международном жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля с 2 по 12 сентября 2020 года, которое присудит Золотого льва за лучший фильм и другие официальные награды», — говорится в сообщении.
Решение было принято 10 января Советом Биеннале под председательством Паоло Баратта.
Были отмечены также личные заслуги актрисы.
«Кейт Бланшетт — больше чем просто икона современного кино, которое снимают самые режиссеры последнего двадцатилетия. Ее вклад в искусство, общественная жизнь, защиту окружающей среды, отстаивание роли женщин в индустрии кино, где все еще превалируют предрассудки, достойны уважения всего общества », — заявил художественный руководитель фестиваля, Альберто Барбера.
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