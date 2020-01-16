 
 
Январь 16th, 2020

Канадцы подключились к расследованию крушения самолета МАУ в Тегеране

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Специалисты из Канады посетили место крушения самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Об этом 15 января заявил министр транспорта Канады Марк Хорошо, передает «Голос Америки».

В состав канадской группы, в частности вошли два сотрудника Совета по транспортной безопасности.

В канадском ведомстве заявили, что Тегеран пока не предоставляет доступа к «черных ящиков» и записей переговоров пилотов самолета, но настаивают на таком доступе. В Канаде утверждают, что есть договоренности с иранцами об участии их специалистов в расшифровке и анализе данных.

Как мы сообщали, министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании планируют встретиться 16 января, чтобы требовать «полного сотрудничества со стороны иранских властей».

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