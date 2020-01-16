Январь 16th, 2020

Хью Грант поддержал принца Гарри

Британский актер Хью Грант публично встал на защиту принца Гарри и его решения об отказе от королевских привилегий

Так, на решение Гарри и его жены Меган жить самостоятельно и быть финансово независимыми от Букингемского дворца Грант сказал следующее:

«Таблоиды фактически убили его мать. Теперь они раздирают на куски его жену. Его задача, как мужа, — защитить свою семью, поэтому я на его стороне», — заявил актер в эфире одной из радиостанций.

Хью Грант напомнил историю гибели принцессы Дианы, мамы Гарри. Как ее машину преследовали папарацци и как она попала в автокатастрофу. А потом признался, что сам очень плохо относится к таблоидам.