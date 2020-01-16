Январь 16th, 2020

Эрдоган объявил о начале отправки крупных турецких войск в Ливию

Турция приступила к отправке своих военных в Ливию, чтобы поддержать международно признанное правительство. Об этом, сообщает Reuters, в четверг объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как подчеркнул Эрдоган, Турция намерена использовать все инструменты, включая дипломатические, для стабилизации ситуации на своей южной границе.

Об отправке войск Эрдоган заявил за два дня до встречи в Берлине, на которой представители России, Алжира, Великобритании, Египта, ОАЭ, Китая, США, Турции и Франции собираются обсудить ситуацию в Ливии.

В Ливии последние несколько лет — двоевластие. Армия генерала Халифа Хафтара контролирует восток страны, правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем — запад, в том числе столицу Триполи. С весны 2019 года армия Хафтара безуспешно пытается захватить Триполи.