 
 
Январь 16th, 2020

Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс

Визажист Таманг Пхан (Tamang Phan) любит экспериментировать со своим внешним видом: при помощи макияжа, причесок и костюмов она меняется до неузнаваемости и превращается в героинь знаменитых мультфильмов. О своих перевоплощениях Таманг с удовольствием рассказывает на собственном YouTube-канале, утверждая, что такой макияж под силу каждой девушке. Девушка примерила образы 15 диснеевских принцессДевушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Эльза, «Холодное сердце» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Анна, «Холодное сердце» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс  Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Алиса, «Алиса в Стране чудес» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Жасмин, «Аладдин» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Рапунцель Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Белоснежка Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Мулан Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Покахонтас Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Малефисента Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Мерида, «Храбрая сердцем» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Фея Динь-Динь, «Питер Пэн» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Элли и Карл, «Вверх» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс Матушка Готель, «Рапунцель» Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс И бонус — Ли Шанг, «Мулан»

Category: Мир, Новости ﻿
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