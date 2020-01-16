Январь 16th, 2020

Девушка примерила образы 15 диснеевских принцесс

Визажист Таманг Пхан (Tamang Phan) любит экспериментировать со своим внешним видом: при помощи макияжа, причесок и костюмов она меняется до неузнаваемости и превращается в героинь знаменитых мультфильмов. О своих перевоплощениях Таманг с удовольствием рассказывает на собственном YouTube-канале, утверждая, что такой макияж под силу каждой девушке. Эльза, «Холодное сердце» Анна, «Холодное сердце» Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама» Алиса, «Алиса в Стране чудес» Жасмин, «Аладдин» Рапунцель Белоснежка Мулан Покахонтас Малефисента Мерида, «Храбрая сердцем» Фея Динь-Динь, «Питер Пэн» Элли и Карл, «Вверх» Матушка Готель, «Рапунцель» И бонус — Ли Шанг, «Мулан»