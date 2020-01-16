Январь 16th, 2020

Брэд Питт снялся в стильной фотосессии

Брэд Питт снялся в рекламной кампании итальянского дома моды Brioni. Создать стильный и мужественный образ ему помогли стилисты и давние подруги его бывшей жены Дженнифер Энистон, Нина и Клэр Холлворт.

Brioni пригласили 56-летнего актера стать звездой кампании Tailoring Legends, посвященной празднованию 75-летия бренда. С ним Питта связывают давние отношения. Так, совсем недавно в смокинге Brioni он принимал награду «Золотой глобус» за роль Клиффа Бута в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». В костюмах бренда он появлялся и на других светских мероприятиях, включая Каннский и Венецианский кинофестивали в 2019 году.

«Я всегда восхищался элегантным и неподвластным времени дизайном Brioni», — признался голливудский модник.

В Instagram стилисток фото Брэда Питта засыпали комплиментами. «Боже, у него вообще бывают плохие фотографии?» — пишут фанаты. — «Трезвая жизнь ему очень к лицу», «Брэд Питт всегда выглядит хорошо».

Нина и Клэр Холлворт работают с Дженнифер Энистон много лет. В своем Instagram они регулярно публикуют фото актрисы, с которой поддерживают теплые дружеские отношения.