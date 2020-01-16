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Бред Питт и Дженнифер Энистон усыновят ребенка

питэнисИсточники New Idea удивили поклонников бывшей голливудской пары новостью о том, что в начале января Брэд и Дженнифер тайно посетили приют Casa Hogar Sion в Мексике, который Энистон поддерживает в рамках благотворительности.

Говорят, что пара запланировала сойтись и усыновить ребенка. Правда ли это — неизвестно, впрочем, то, что бывшие супруги примирилось, это факт.

Последний раз такую ​​бурную реакцию фанатов вызвала речь Брэда Питта во время получения награды на «Золотом глобусе», когда он пошутил о том, что передумал вести маму на вручение премии, так как каждую оказалась рядом с ним девушку тут же принимают его новую пассию. В этот момент камеры были нацелены на Дженнифер, которая смеялась над шуткой актера.

Tags: , , | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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