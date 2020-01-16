 
 
Январь 16th, 2020

Ассоциация кинокритиков назвала лучший фильм 2019 года

Ассоциация кинокритиков назвала лучший фильм 2019 года

Эксперты Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады назвали лучший фильм 2019 года.

Им стала лента американского режиссера Квентина Тарантино Однажды в… Голливуде, говорится в Twitter-аккаунте награды Critics’ Choice Movie Awards, которую получила картина.

Лучшим актером года стал Хоакин Феникс, блестяще сыгравший Тодда Филлипса в фильме Джокер.

Лучшей актрисой 2019 года назвали Рене Зеллвегер за роль в ленте Джуди режиссера Руперта Гулда.

Премия за лучшую роль второго плана в Однажды в… Голливуде досталась Брэду Питту. Такая же награда была вручена Лоре Дерн за Брачную историю.

Лучшими режиссерами признали Сэма Мендеса за картину 1917 и Пона Джун-хо за фильм Паразиты.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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