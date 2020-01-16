Январь 16th, 2020

Американская реперша Карди Би планирует начать политичекскую карьеру

В Новый год с новыми желаниями. Вслед за известной Ким Кардашьян, которая занялась юридической практикой, из шоу-бизнеса планирует уйти скандально известная реперша Карди Би.

Свои намерения начать карьеру в политике она сообщила в Твиттере. Правда, точные сроки певица не уточнила, поскольку пока ей не хватает образования.

«Думаю, что хочу быть политиком. Мне нравится правительство, хоть я и не всегда согласна с ним. … Я почти не вижу людей, которые утверждают, что им нравится быть американцами. Я чувствую, что если я вернусь в школу и сконцентрируюсь, то смогу стать частью Конгресса. У меня так много идей, которые имеют смысл. Мне просто нужно несколько лет в школе, и я тогда все смогу»

Поклонники начали поддерживать звезду в комментариях, и даже разработали собственные постеры.

Сама же Карди Би уже некоторое время демонстративно выражает свое недовольство нынешним президентом Дональдом Трампом и всем американским правительством.