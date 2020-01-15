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За два месяца до релиза Half-Life: Alyx в мире наблюдается дефицит VR-шлемов

За два месяца до релиза Half-Life: Alyx в мире наблюдается дефицит VR-шлемов, пишет Реальный мир.

14 января журналисты портала Road to VR заметили, что в мире наблюдается дефицит шлемов Valve Index — они распроданы во всех странах, где их можно купить. Только в Японии можно приобрести набор из шлема и контроллеров или только шлем.

Резкий спрос вызван анонсом Half-Life: Alyx, до релиза которой осталось два месяца — VR-приквел планируют выпустить в марте 2020 года.

Valve обновила станицу в своём магазине, предложив пользователям подписаться на новостную рассылку дабы не пропустить новые поставки. По словам представителя Valve, компания постарается выпустить больше устройств перед релизом Half-Life: Alyx.

Первые новости о дефиците комплектов появились в конце 2019 года — тогда жители США и Канады не смогли приобрести некоторые наборы шлема, так как они закончились.

Category: Новости, США ﻿
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