В Японии министр-мужчина впервые берет отпуск по уходу за ребенком

В Японии мужчина-министр впервые возьмет отпуск по уходу за ребенком. О таком решении объявил министр окружающей среды Коидзуми Синдзиро, сын бывшего премьер-министра Японии Коидзуми Дзюнъитиро.

Рождение его первенца ожидается в январе, передает телеканал NHK. Предполагается, что министр Коидзуми возьмет в общей сложности две недели отпуска на протяжении трех месяцев после рождения ребенка. В основном «отпускное» время сложится из более короткого рабочего дня и удаленной работы.

Кроме того, Коидзуми планирует проводить видеосовещания и поддерживать контакт с сотрудниками по электронной почте.

Планы Коидзуми, которые он озвучил, когда стало известно о беременности его жены, вызвали критику со стороны самых консервативных политиков Либерально-демократической партии. В итоге решение об отпуске было принято с намерением повлиять на ситуацию в японском обществе в отношении таких отпусков. По закону они разрешены для обоих родителей, но мужчины пользуются своим правом в крайне малом проценте случаев.