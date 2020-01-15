Январь 15th, 2020

В США откроют первый в мире завод по превращению умерших людей в компост

Первый в мире погребальный завод по компостированию человека планируется открыть весной 2021 года в американском Сиэтле. Об этом сообщает сайт Waking Times.







Открытие предприятия стало возможным после того, как в начале 2019 года власти штата Вашингтон узаконили возможность посмертно перерабатывать людей в компост.



Трансформацией останков, включая кости и зубы, займется базирующаяся в Сиэтле компания Recompose.



«Преобразование человека в почву происходит внутри наших многоразовых шестиугольных сосудов для перекомпоновки. Когда процесс закончится, семьи смогут забрать домой часть созданной почвы, а выросшие на ней сады напомнят нам, что все в жизни взаимосвязано», – говорится на сайте Recompose.





Предприятие по компостированию в Сиэтле будет расположено на открытой территории площадью 5700 кв. метров. Архитекторами предусмотрено обилие естественного света и зелени. На объекте будет находиться 75 шестиугольных сосудов для хранения человеческих тел, где они станут разлагаться. Внешне такие камеры похожи на улей.



Внутри камеры заполнят соломой и опилками, в них будут строго контролироваться температура и влажность, чтобы микробы смогли разрушить тело в течение 30 дней.



Метод Recompose потребляет лишь 1/8 от энергии, которая тратится на кремацию. А после разложения одного тела получается почти кубический метр почвы. Члены семьи умершего смогут забирать эту почву. В случае же отказа почву планируют использовать для лесовосстановления районов на юге Вашингтона.