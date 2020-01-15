Январь 15th, 2020

Ученые разработали лазерную систему поиска комаров

На выставке CES, которая прошла в Лас-Вегасе с 7 по 10 января 2020 года, была представлена особая лазерная система обнаружения Bzigo, которая использует инфракрасную камеру, лазерный указатель и систему интеллектуальных алгоритмов компьютерного зрения, чтобы определить местонахождение комаров в комнате.







К сожалению, Bzigo не уничтожает комаров сама, как «Звезда смерти», а только указывает на цель, если она находится на расстоянии не более 8 метров. Затем безопасный для глаз лазер подсвечивает комара во время его приземления и отправляет уведомление на телефон пользователя, если тот вдруг не заметил кровососущего соседа. Человеку остается только встать и прихлопнуть негодяя в указанном месте, либо, поймав, миролюбиво вынести его из комнаты, если человек не приемлет насилия.





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В будущем компания-разработчик намерена создать автономную систему борьбы с комарами в виде нанодрона.