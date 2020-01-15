ЦАХАЛ переходит на новую модель учений

Служба в боевых частях АОИ в мирное время делится на первичное обучение, а далее – циклы, состоящие из учений («Имун») и оперативной работы («Кав», дословно «Линия», видимо потому, что нередко речь идёт об охране границ; используется также термин БАТАШ – «Битахон Шутеф» – обеспечение текущей безопасности, а ещё «Таасука Мивцаит» – «Оперативная занятость»). Скажем для пехоты КМБ («Тиронут») длится 4 месяца, далее курс продвинутой тренировки («Имун Миткадем»), ещё 3 месяца (в прошлом – 2 месяца). Далее пехотинец попадает в батальон, где служит до конца срочной службы (кроме, конечно, случаев выхода на те или иные курсы, с последующей должностью в другом батальоне). Скажем при текущем сроке срочной службы в 32 месяца боец проводит в батальоне 25 месяцев.

В идеале неплохо бы в мирное время бойца постоянно тренировать. Но из-за больших объёмов оперативной деятельности, проходится идти на компромисс. И тут оптимальной ситуацией считается цикл «17-17», т.е. 17 недель тренировок, 17 недель БАТАШ. Легко подсчитать, что за 2+ года (25 месяцев, 108 недель) боец успевает пройти 3 полных цикла (102 недели). Учебный цикл включает индивидуальные тренировки, тренировки на уровне звено-отделение-взвод-рота, батальонные учения (ТАРГАД – «Таргиль Гдуди») и под конец – бригадные учения (ТАРХАТ – «Таргиль Хативати»).

Если брать 1 год (52 недели, а 17х3=51), то каждый год состоял из 1 учёбы и 2 БАТАШ или 2 учёбы и 1 БАТАШ (попеременно, каждый второй год). Т.е. комбриг, обычно занимающий свою должность 2 года, успевал за этот срок провести 3 ТАРХАТ.

В прошлом ситуации, когда периоды учений резко сокращались из-за нагрузок БАТАШ, были нередки. Например, в 2000-2006 гг. (2-я Интифада и сразу после неё) были случаи, когда батальоны и целые бригады находились на БАТАШ год и более без перерыва. Например, бригада НАХАЛь не провела ни одного ТАРХАТ в 1998-2006 гг. Разведбат 35-й парашютно-десантной бригады (ГАДСАР 5135 «Сараф»), созданный в ноябре 2002 г., не провёл ни одного ТАРГАД в 2002-2006 гг.

Ещё одна проблема – нехватка бюджета. В годы сокращений бюджета МО или непредвиденных расходов на проведение крупных операций ТАРХАТ нередко отменялись из-за их высокой стоимости.

Вторая Ливанская война 2006 г. показала, что представляет из себя плохо тренированная армия, несмотря на наличие современных систем вооружения. Эффективность АОИ в противостоянии с «Хизбаллой» была, мягко говоря, куда ниже ожидаемого. Как часть уроков из этой войны, циклы учений постепенно вернулись к оптимальным 17-17, ТАРХАТ проводились регулярно, время от времени были дивизионные и даже корпусные учения.

И вот, новость, опубликованная сайтом «Исраэль hа-Йом» 07.01.20. ТАРХАТ как часть учебного цикла отменяется. Решение уже принято и вступило в силу с начала этого года. Причём связано это не с бюджетными проблемами и не с нагрузкой БАТАШ, а с переходом на новую модель боевой учёбы. Решение принято после длительной штабной работы в СВ, основанной на жалобах командиров младшего уровня на качество боевой подготовки. По их словам, ранее проводившиеся учения не соответствуют задачам, стоящим перед командирами на поле боя.

В соответствии с новой моделью, ежегодно в АОИ будут проводиться 2 дивизионных учения. Причём эти учения будут включать не только штаб дивизии и все подчинённые комдиву части, но и вышестоящие штабы (корпуса, округа, ГШ со всеми его Главными управлениями). Задействованные в таких учениях бригады будут проходить ТАРХАТ как часть дивизионных учений. Для прочих бригад (входящих в дивизии, не имеющих в этом году дивизионных учений), отдельно ТАРХАТ проводиться не будет. Как компенсация, будут проводиться недельные учения всех командиров данной бригады на симуляторе. На таких учениях будут отрабатываться различные оперативные сценарии, а далее – проводиться разбор полётов. Другой элемент новой учебной модели – усиление ротных и батальонных учений. Им будет выделяться больше ресурсов, включая ВВС, разведку и киберзащиту.

Первые дивизионные учения нового типа намечены на середину текущего года. Он объявлен прототипом (испытательной площадкой, «Пайлот») учений нового типа. Учения эти проведёт одна из регулярных дивизий, какая именно – пока не сообщается.

Данное решение уже подвергается критике, как внутри АОИ, так и среди офицеров в запасе и в отставке. Известно, что ещё на этапе обсуждения новой модели, ряд генералов ГШ были против, но в конце концов модель была утверждена НГШ Авивом Кохави. Другие задают вопрос, почему план не был заранее опубликован для обсуждения на уровне военно-политического кабинета правительства и комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. По существу вопроса, критики новой модели подчёркивают, что существуют серьёзные опасения падания уровня подготовки бригад (и особенно резервных бригад), их командиров и СВ в целом. Критики предлагают пойти на более осторожный шаг, например перевести на новую модель только часть бригад, а затем, после нескольких лет и доказанного успеха новой модели – и остальные бригады СВ.

09.01.20 сайт israeldefense опубликовал реакцию АОИ на публикации последних дней. В армии объясняют, что новая модель призвана усилить роты, но главное – батальоны по двум направлениям: межродовое и межвидовое взаимодействие («Лехима Рав-Зроит») и использование новых видов вооружений. Т.е., например, использование БПЛА и совместная работа с ВВС. АОИ видит в батальоне важнейшее звено на поле боя. Батальонная боевая группа (ЦАКАГ) кроме своих обычных возможностей на основе взаимодействия пехоты, танков и инженерных сил, должна быть способна запрашивать и правильно применять огневую мощь вышестоящих структур – артиллерию и ВВС, а также различные возможности разведки. ЦАКАГ должен быть гораздо более самостоятельным, чем это было до сих пор, включая вопросы связи и тылового обеспечения.

Для уровня же комбрига и штаба бригады остаются дивизионные учения (когда они проводятся для данной дивизии), но главное – учения на симуляторе, способном создавать ситуации, невозможные или крайне дорогие в рамках физических учений. АОИ уже долгие годы использует симулятор компании «Рафаэль», а в последние годы купила ещё несколько, у «Эльбит», «Багира» и «Синдиана». Плюс есть внутриармейские разработки.