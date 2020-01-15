Январь 15th, 2020

Tesla научится говорить с пешеходами

Глава Tesla Маск анонсировал совершенно новую функцию, которая в ближайшее время должна появится в фирменных электромобилях его компании. Конечно же, как это чаще всего и бывает, анонс состоялся в его личном Twitter-аккаунте.

«Tesla вскоре смогут говорить с людьми, если вы захотите. Это реально «, — написал Маск в Twitter. Судя по всему, в данном случае речь идет о реализации возможности общения водителя с пешеходами без необходимости открывать окно — достаточно лишь использовать новую функцию, которая в свою очередь будет работать в связке с динамиками автомобиля. Также, вероятно, автомобиль сам сможет предупреждать о своих действиях людей вокруг, без необходимости вмешательства водителя.

Напомним, что несколько месяцев назад, в октябре 2019 года, Маск уже анонсировал другую интересную возможность, которая будет предоставлена ​​владельцам электромобилей Tesla. Тогда речь шла о так называемых «рингтоны» — настройка звуков сигнала и движения автомобиля.