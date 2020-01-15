Январь 15th, 2020

Стивен Кинг жестко наехал на «Оскар»

После объявления списка номинантов на «Оскар 2020» многие пользователи сети и журналисты в очередной раз начали жаловаться на недостаток расовой и половой презентации на церемонии. Например, Лупита Нионго не попала в актёрскую категорию (её предлагали номинировать за «Мы»), а Грета Гервиг — в режиссёрскую (в ней в 2020 году только мужчины).

В очередной масштабный спор вокруг церемонии 14 января внезапно вступил писатель Стивен Кинг — он состоит в Академии.

Как писатель, я могу выбирать номинантов в трёх категориях: «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий» и «Лучший оригинальный сценарий». Для меня вопрос расового и полового разнообразия, когда речь идёт об отдельных актёрах и режиссёрах, не… сходится.

Я никогда не буду рассматривать вопрос расового и полового разнообразия, когда речь идёт об искусстве. Только качество. Мне кажется, что поступать иначе было бы неправильно.

Только за первые минуты после публикации твиты Кинга получили сотни ответов. Многие комментаторы с ним соглашались, однако часть из них отмечала, что это не такой простой вопрос, как его пытается преподнести писатель.

Но ведь суть в том, что на качество как раз плюют — и делают это в пользу белых мужчин.

Говорю с максимальным уважением, я думаю, это немного нечестно. Когда фильмы создаются темнокожими, независимо от качества, они остаются незамеченными организациями, в которых доминируют белые мужчины. Тут есть скрытые двойные стандарты.

На проблему под названием «Oscars so white» Академия обратила внимание ещё в 2016 году. После этого она решила, что для снижения фактора расизма на «Оскаре» нужно повысить репрезентацию среди голосующих — с тех пор среди членов Академии действительно стало намного больше женщин и темнокожих, однако в 2020 году список номинатов по репрезентации не сильно отличается от того, что был в 2016-м.

Так или иначе, Кинг почти наверняка получит поддержку от многих пользователей сети. Если не идти на компромиссы в вопросах качества, добиться некой «идеальной» репрезентации в категориях, где представлено по 5 человек из тысяч деятелей индустрии, сложно.

Однако и другая точка зрения не менее популярна. Например, комик Рики Джервейс раскритиковал «Золотой глобус» за расизм Голливудской ассоциации иностранной прессы, заработав немало одобрения в сети. И это при том, что у «Глобуса» в 2020 году репрезентация была более сильной — на «Оскаре», например, полностью проигнорировали американо-азиатскую драму «Прощание».