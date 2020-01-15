Январь 15th, 2020

Созданы первые в мире живые биороботы, состоящие только из клеток (видео)

Согласно статье, опубликованной на портале sciencealert.com, ученые смогли создать первых в мире роботов, которые полностью состоят из живых клеток. Так называемые ксеноботы представляют из себя крошечные шарики, которые содержат в себе от 500 до 1000 ячеек, при этом они могут даже перемещаться по чашке Петри, самоорганизовываться и перевозить мельчайшие полезные грузы. Как утверждают ученые, ксеноботы не похожи ни на один живой организм или орган, с которыми мы знакомы на сегодняшний день.

Специалисты отмечают, что у новейших живых машин есть множество возможностей для их реализации и предназначения, начиная от точечной доставки лекарств и заканчивая восстановлением окружающей среды. Ксеноботов пока нельзя точно классифицировать, поскольку их нельзя полностью отнести ни к традиционным роботам, ни к известным видам живых организмов. Ученые считают, что необходима новая классификация, в которой будет особый класс, имеющий название “живой, программируемый организм”.

При реализации необычного эксперимента ученые использовали суперкомпьютер и специальный алгоритм, с помощью которого они бы могли собрать несколько сотен комбинаций клеток сердца и кожи лягушки.

Основываясь на наиболее лучших комбинациях клеток, ученые собирали «живого робота» словно конструктор. С помощью клеток кожи, которая использовалась в качестве соединительной ткани и клеток сердца лягушки, которые выполняли в ходе эксперимента свою главную способность — мышечное сокращение, ксеноботы могли передвигаться. Живые роботы могли перемещаться в водной среде в течение недели без необходимости в дополнительных питательных веществах, помимо тех, что уже имели в клетках в виде липидов и белков.

Ксеноботы являются полностью биоразлагаемыми. Когда в ксеноботах заканчиваются питательные вещества, они превращаются в скопление мертвых клеток, что в свою очередь дает преимущества перед металлическими и пластиковыми роботами.

Несмотря на наличие у ксеноботов колоссального потенциала, ученые настороженно продолжают изучать их взаимодействие с нервной системой, поскольку есть риск превращения ксеноботов в биооружие. Вместе с тем, специалисты отмечают, что ксеноботы способны на масштабное использование их в различных сферах: на работу с радиоактивными загрязнениями и другими опасными для человека химическими соединениями, при использовании их для сбора микропластика в океанах, а также для путешествия по артериям человека, что поможет в лечении некоторых заболеваний.