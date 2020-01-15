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Сирия: ВВС Израиля нанесли удар по военному аэродрому

Сирия: ВВС Израиля нанесли удар по военному аэродрому | Фото:

Официальное Сирийское информационное агентство обвинило Израиль в атаке на военный аэродром Т4 в Хомсе.

Соответствующую информацию SANA распространило со ссылкой на военный источник.


«В 22:10 военно-воздушные силы Израиля совершили очередной акт воздушной агрессии в районе авиабазы Т4 со стороны базы Ат-Танф, на которую немедленно отреагировали силы ПВО, сбив несколько ракет противника», – сказано в сообщении.

Уточняется, что четыре ракеты достигли цели, причинив ограниченный материальный ущерб.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что удар по аэродрому Т4 был нанесен с беспилотных летательных аппаратов. В ЦАХАЛ соответствующее сообщение не прокомментировали.

http://mignews.com/news/arabisrael/world/150120_81342_28717.html

Category: Израиль, Новости ﻿
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