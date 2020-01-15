Расшифровку черных ящиков боинга МАУ начнут 20 января

Работу по расшифровке самописцев с пассажирского лайнера «МАУ», сбитого иранской противовоздушной обороной, в Украине начнут 20 января
Журналисты ссылаются на слова директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувин.
«Сейчас решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины», — пояснил он.
Он также добавил, что 15 января в Украине прилетит глава авиационных властей Ирана.
Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв катастрофы самолета.
По его словам, в Иране поставлена задача передать останки украинской стороне до 19 января.
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