Январь 15th, 2020

Расшифровку черных ящиков боинга МАУ начнут 20 января

Работу по расшифровке самописцев с пассажирского лайнера «МАУ», сбитого иранской противовоздушной обороной, в Украине начнут 20 января

Журналисты ссылаются на слова директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувин.

«Сейчас решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины», — пояснил он.

Он также добавил, что 15 января в Украине прилетит глава авиационных властей Ирана.

Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв катастрофы самолета.

По его словам, в Иране поставлена ​​задача передать останки украинской стороне до 19 января.