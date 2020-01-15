 
 
Январь 15th, 2020

Расшифровку черных ящиков боинга МАУ начнут 20 января

rp_yashh-390x219.jpgРаботу по расшифровке самописцев с пассажирского лайнера «МАУ», сбитого иранской противовоздушной обороной, в Украине начнут 20 января

Журналисты ссылаются на слова директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувин.

«Сейчас решается вопрос доставки черных ящиков на территорию Украины», — пояснил он.

Он также добавил, что 15 января в Украине прилетит глава авиационных властей Ирана.

Также Рувин рассказал о продолжении работы над опознанием останков жертв катастрофы самолета.

По его словам, в Иране поставлена ​​задача передать останки украинской стороне до 19 января.

Tags: , , | Category: Мир, Новости, Украина ﻿
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