 
 
Январь 15th, 2020

Правительство России срочно подало в отставку

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Category: Новости, Россия ﻿
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