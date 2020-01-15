Январь 15th, 2020

Правительство России срочно подало в отставку

Правительство России подало в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — сказал Медведев.