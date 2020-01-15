Январь 15th, 2020

Полякова, Осадчук и Галыгин показались в тизере новой украинской комедии

ннНовая украинская комедия «Свидание в Вегасе» с Олей Поляковой в главных ролях уже готова ворваться на большой экран.

На ютуб-канале дистрибьютора «Вольга Украина» появился первый тизер украинской романтической комедии «Свидание в Вегасе». Премьера фильма запланирована на 5 марта, поэтому, поскольку до релиза осталось меньше двух месяцев, создатели подогревают интерес короткими проморолик.

По сюжету, двое менеджеров соперничающие рекламных агентств, Артем и Оксана, летят в Лас-Вегас подписывать контракт с важным клиентом. Однако их планы неожиданно меняются после того, как их снимают с рейса. Теперь путешествие Артема и Оксаны превращается в непредсказуемый road trip, во время которого воспалительном дуэту придется пройти преследования американской полиции, и блэкджека, и конечно же, романтическим приключениям.

Что интересно, съемки фильма «Свидание в Вегасе» проходили не только в Украине. Немало сцен было отснято в пустынях Невады, что в США. А операторскую работу выполняла команда, которая раньше снимала клипы для таких популярных американских исполнителей, как Ламар и Tyga.

Режиссером ленты выступил Сергей Уэйн, продюсером Станислав Тиунов, а сценаристом Александр Щур. Окрис Ольги Поляковой главные роли исполнили Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Вадим Галыгин, Вова и Эрик Робертс.