Январь 15th, 2020

Покупатели чаще отказываются от новых смартфонов в пользу поддержанных





Спрос на использованные смартфоны негативно отразится на рынке новых мобильных устройств.

Аналитическая компания IDC выпустила отчет касательно прогноза продаж смартфонов на следующие три года. Как утверждают специалисты компании, спрос на поддержанные смартфоны (отремонтированные, восстановленные или бывшие в употреблении) будет расти и достигнет пика к 2023 году в количестве 332,9 млн единиц.



Статистика показала, что в 2019 году было продано 206,7 миллионов б/у единиц, что на 17,6% больше, чем в 2018 году (175,8 млн). И эта тенденция сохранится в будущем. По прогнозам, к 2023 году совокупный средний годовой темп роста (CAGR) с 2018 по 2023 год составит 13,6%. По прогнозам объема рынка использованных трубок составит 67 миллиардов долларов.



Причем такой рост негативно скажется на рынке новых мобильных устройств, что лишит производителей львиной доли прибыли. Связано это с повышением цен на топовые модели, которые в 2017 году перешагнули планку в 1000 долларов, что отвернуло большинство покупателей.



Производители мобильных телефонов последние годы действительно предложили рынку привлекательные устройства с новаторскими идеями: повысили их качество, улучшили дизайн, подняли производительность, а качество фотосъемки подняли на небывалый уровень. Но несмотря на все старания, покупатели все больше обращают внимание на аппараты, побывавшие в чужих руках. Также пользователи стали более рационально подходить к покупке смартфонов: зачем платить больше, если б/у аппарат предложит практически тот же набор функционала и возможностей, что и новая трубка, но за меньшие деньги.