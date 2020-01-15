Январь 15th, 2020

Отец Меган Маркл будет свидетельствовать против дочери в суде Сассекса

2020 для герцогини Сассекской начался с испытаний — к скандалу вокруг ее заявления о выходе из королевской семьи присоединился отец Меган Маркл Томас Маркл. Мужчина собирается поддержать в суде издание, которое опубликовало его письмо.

Отметим, что принц Гарри ранее подал в суд на таблоид Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers из-за публикации частного письма его жены. Как сообщает Daily Mail, Томас Маркл встал на сторону не дочери, а журналистов и официально дал свое согласие выступить против герцогов в Сассекском суде.

Скандальное дело будет рассматриваться в Высоком суде Лондона, а Томас выступит ключевым свидетелем. Его показания могут повлиять на окончательное решение присяжных.

Согласно представленным документам, отец Меган Маркл заявляет, что на фоне подготовки к свадьбе с принцем Гарри отношения с дочерью резко испортились. Он не смог приехать на свадьбу к Меган-за операции на сердце. После того Томас получил сообщение от принца Гарри, в котором тот обвинил его в причинении вреда дочери и даже не спросил о его здоровье. Это очень расстроило мужа.

Напомним, после королевского заседания Елизавета II сделала официальное заявление о дальнейшей судьбе принца Гарри и Меган. Отметим, что на совещании, которое состоялось 13 января, присутствовали — королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз и внуки — принцы Уильям и Гарри. Меган пожелала не участвовать в обсуждении ее будущего и даже не вышла на связь по телефону.